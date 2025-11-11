El varón fue interceptado en un vehículo de alquiler con la droga intervenida

Detenido en Mogán por portar cocaína, hachís y marihuana. Fotografía: EP

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) ha detenido a un hombre al interceptarlo en un vehículo de alquiler con diversas cantidades de droga. Los hechos tuvieron lugar en la medianoche del pasado 31 de octubre en la avenida Tomás Roca Bosch, en el núcleo turístico de Puerto Rico. Los agentes hallaron tres bolsas de marihuana (11 gramos), dos piezas de hachís (6,3 gramos) y 18 envoltorios termosellados de cocaína (8,10 gramos).

La actuación se produjo cuando tres agentes de paisano reconocieron a dos hombres que ya habían sido relacionados en actuaciones previas por posesión de estupefacientes. Uno se encontraba dentro de un coche y otro en el exterior. El conductor actuó de manera sospechosa al salir del vehículo por el lado del copiloto. Cuando observó la presencial policial, lanzó las llaves del coche a varios metros de distancia, lo que provocó la intervención de los agentes.

El hombre que estaba por fuera del vehículo no portaba sustancia alguna. Tras registrar el coche, se encontraron las drogas mencionadas junto a la puerta izquierda delantera y en uno de los compartimentos. También se halló el contrato de alquiler del vehículo.

Se procedió entonces a la detención del conductor por un presunto delito contra la salud pública. El vehículo fue llevado al depósito municipal para realizar otro registro exhaustivo por la Unidad Canina de la Policía Local, con el fin de verificar si habían más sustancias.