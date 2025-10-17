Las trabajadoras desarrollaban jornadas abusivas y cobraban entre 400 y 600 euros, sin vacaciones ni descansos

Detenido en Fuerteventura por explotar a trabajadoras extranjeras en situación irregular. Fotografía: Europa Press

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de un empresario del sector de la hostelería de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, acusado de explotación laboral a trabajadoras extranjeras en situación irregular, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación se inició tras la declaración voluntaria de una trabajadora, quien manifestó haber sido víctima de abusos laborales en una cafetería del municipio majorero. La denunciante aseguró que trabajaba sin contrato, desarrollando jornadas abusivas y recibiendo la amenaza del propietario.

Durante las tareas de investigación policiales, desarrolladas entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre, los agentes localizaron a otras dos trabajadoras extranjeras que confirmaron haber trabajado en el mismo establecimiento y en condiciones similares. Cobraban entre 400 y 600 euros y no disfrutaban de vacaciones ni descansos.

El detenido intentaba obtener favores personales

Las pesquisas policiales también desvelaron que el detenido amenazaba con denunciar a sus empleadas por encontrarse en situación irregular, llegando incluso a intentar obtener favores personales aprovechándose de su posición de poder.

Después de reunir los indicios suficientes, la Policía Nacional detuvo al empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. La investigación se mantiene abierta para determinar si existen más víctimas.