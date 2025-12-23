El arrestado intentaba abandonar la isla rumbo a Marruecos

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes a un hombre como presunto autor de un delito de abandono de menor y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras dejar solo a su hijo y tratar de abandonar posteriormente la isla de Gran Canaria.

Detenido por abandonar a su hijo menor en el aeropuerto de Gran Canaria| Imagen de Europa Press

La detención ocurrió tras conocerse que un menor de origen magrebí había acudido por sus propios medios a la sede de la Cruz Roja ubicada en el municipio grancanario de Telde.

Este manifestó que había llegado a Gran Canaria un día antes junto a su padre, quien pretendía regresar posteriormente a su país de origen, Marruecos, dejándolo solo y llevándose consigo su documentación.

Huida a Marrakech

Al menor lo trasladaron inicialmente a dependencias del Cuerpo General de la Policía Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, y posteriormente ingresó en un centro de acogida de menores en el municipio de San Bartolomé de Tirajana donde permanece bajo tutela y protección institucional.

Los agentes iniciaron una investigación para localizar al presunto autor de los hechos y pudieron confirmar que el menor y su progenitor habían accedido juntos al territorio español el pasado 15 de diciembre en un vuelo procedente de Marruecos.

Tras analizar las grabaciones de seguridad del aeropuerto, se corroboró que ambos abandonaron juntos la terminal, acompañados por un tercer varón, y una vez se pudo identificar al padre del menor, se activó un dispositivo policial de búsqueda.

Finamente, el 19 de diciembre, los investigadores recibieron una comunicación del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria alertando de que el presunto autor intentaba salir del país en un vuelo con destino a Marrakech.

Tras el aviso, los agentes se desplazaron de inmediato al aeropuerto y procedieron a la detención del individuo antes de que pudiera abandonar el territorio nacional.