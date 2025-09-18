Detenido por robar placas de bronce en Arona

La Policía Local de Arona sorprendió al sospechoso de madrugada con dos piezas recién arrancadas

La Policía Local de Arona ha detenido a un hombre tras tener conocimiento el pasado 14 de septiembre de la desaparición de varias placas de bronce en la calle Varadero, vía peatonal de Las Galletas. Estas piezas formaban parte de un homenaje municipal a pescadores, barqueras y marchantes que contribuyeron a la construcción del núcleo costero.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de Arona

La desaparición generó indignación entre los vecinos y vecinas, lo que llevó a los agentes a organizar un dispositivo especial de vigilancia nocturna con el fin de identificar a los responsables.

Sorpresa en plena madrugada

El operativo dio resultado la madrugada del 17 de septiembre. A las 00:15 horas de ese día, los policías sorprendieron a un individuo con dos placas recién arrancadas escondidas en una mochila. Durante la identificación, el hombre admitió voluntariamente haber cometido el hurto, alegando que vive en situación de indigencia y que vendía las piezas para obtener dinero.

El detenido, de 47 años y con numerosos antecedentes, manifestó residir en el mismo núcleo de Las Galletas.

Delito de hurto agravado

Tras leerle sus derechos, los agentes lo trasladaron a un centro médico para su reconocimiento. Posteriormente, fue conducido a dependencias policiales para instruir diligencias por un delito de hurto agravado de bienes patrimoniales.

Los agentes recuperaron parte de las piezas sustraídas y evitaron la pérdida total de un patrimonio con valor simbólico para la comunidad.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, agradeció la rápida y eficaz actuación de la Policía Local. La edil subrayó que su compromiso con la protección del patrimonio municipal “refuerza la seguridad y el respeto” en el municipio.