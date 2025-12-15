Detenido por un asalto violento en Arguineguín

El sospechoso, que estaba reclamado por varios juzgados, ha sido enviado a prisión

La Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán ha detenido a un individuo por un robo con violencia e intimidación. El arrestado acumulaba tres requisitorias judiciales en vigor por búsqueda, detención y personación.

Arguineguín en una imagen de archivo | FrodeCJ

Los hechos ocurrieron la madrugada del 20 de noviembre de 2025, sobre la 1:30 horas. El escenario fue una avenida principal de Arguineguín, dentro del municipio de Mogán. La víctima, de nacionalidad noruega, se encontraba en su vehículo particular cuando el agresor se introdujo en el coche y pidió ser trasladado “calle arriba”.

Tras un breve trayecto, el conductor detuvo el vehículo cerca del domicilio del agresor. En ese momento, el individuo le arrebató la llave y exigió 50 euros. Cuando la víctima negó disponer de dinero en efectivo, el agresor salió del coche y atacó al conductor, que intentaba recuperar las llaves.

El asaltante, entonces, derribó a la víctima y registró sus bolsillos y cartera. Al no encontrar dinero, sustrajo su teléfono móvil. El ataque le causó un golpe en el pómulo y varias erosiones y heridas por la caída y el arrastre sobre el suelo.

Imágenes y reconocimiento del sospechoso

El Área de Investigación asumió de inmediato las diligencias del caso y con la descripción aportada por la víctima centró las pesquisas en un sospechoso concreto. Un detalle clave fue el dominio del inglés e incluso del noruego por parte del agresor. Este rasgo condujo a un delincuente habitual con residencia previa en Noruega.

El sospechoso ocultaba tatuajes del cuello con prendas altas. Este modus operandi reforzó la vinculación con los hechos investigados. Los agentes reconstruyeron el recorrido del agresor y recopilaron grabaciones de seguridad de complejos y viviendas cercanas. El análisis de las imágenes confirmó la secuencia temporal del asalto y se pudo identificar al sospechoso por su complexión y forma de andar.

Detención e ingreso en prisión

La ruta de huida condujo hasta una vivienda de Arguineguín. Posteriormente, la víctima reconoció al agresor mediante identificación fotográfica. El sospechoso acumulaba antecedentes desde 2003 por robos, lesiones, amenazas y coacciones. La Guardia Civil lo localizó y detuvo en una calle principal del núcleo turístico.

El individuo evitaba a los agentes y se ocultaba durante el día, de modo que los investigadores aplicaron vigilancia discreta para lograr la detención. La actuación destacó por relacionar un idioma extranjero con un patrón delictivo conocido. El uso de la videovigilancia resultó decisivo para cerrar el caso.

Tras su detención, el detenido pasó a disposición judicial por robo con violencia e intimidación y el juzgado ordenó su ingreso inmediato en prisión. Las diligencias y el arrestado quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.