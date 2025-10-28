Detenido por retener y violar durante 12 horas a una mujer a la que conoció en Tinder

La mujer denuncia que la violó, torturó y humilló durante 12 horas en el domicilio del acusado, donde la policía encontró una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha

La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena (Málaga) a un hombre por presuntamente retener en su casa y violar a una joven a la que conoció en la aplicación de citas Tinder.

Detenido en Benalmádena por retener y violar a una joven a la que conoció en Tinder

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los hechos ocurrieron el 11 de octubre sobre la ocho de la tarde hasta las doce del mediodía del siguiente día. Durante el cautiverio supuestamente la violó en varias ocasiones.

Mordiscos por todo el cuerpo

Las versiones de ambos difieren radicalmente sobre lo sucedido en el inmueble, según ha adelantado este martes el diario Sur. El hombre niega los hechos y asegura que mantuvieron relaciones consentidas.La mujer asegura que fue violada y sufrió actos humillantes y degradantes.

La mujer ha presentado ante la Policía partes médicos que reflejan haber sufrido una decena de mordiscos por todo el cuerpo.

Durante un registro domiciliario los agentes han encontrado una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha.