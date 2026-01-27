Un trabajador del aeropuerto sería el supuesto autor y el valor total de los artículos sustraídos asciende a unos 15.000 euros

La Guardia Civil detuvo a un trabajador del Aeropuerto de Fuerteventura como presunto autor de un delito de hurto continuado, tras una investigación iniciada tras la denuncia de una pasajera por la sustracción de dinero en efectivo del interior de su equipaje facturado.

Detenido por robar de manera continuada equipaje en el aeropuerto de Fuerteventura/ Imagen cedida por la Guardia Civil

Los hechos se remontan al pasado 3 de diciembre de 2025, cuando una pasajera denunció la desaparición de un sobre con 5.000 euros que se encontraba en una maleta facturada para un vuelo con destino al aeropuerto Gatwick, en Londres.

Imágenes de los robos

A partir de la denuncia, los agentes realizaron un análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de las zonas aeroportuarias con acceso a equipajes y detectaron a un operario que abría una maleta que coincidía con la descripción del equipaje facilitado por la denunciante.

Los agentes también constataron que el autor de los hechos habría repetido esta conducta en numerosas ocasiones, actuando siempre en solitario y aprovechando momentos en los que podía evitar que lo observaran otros empleados.

Por otro lado, en las imágenes se podía apreciar como el investigado introducía elementos en los bolsillos de su ropa de trabajo y los agentes investigaron los vuelos que podrían haber sufrido hurtos.

Casi 15.000 euros en elementos robados

Tras la detención del investigado, se procedió al registro de su vehículo, donde se localizaron diversas pequeñas joyas, cuyo valor se estimó inicialmente en unos 50 euros, así como billetes de diversas nacionalidades, presumiblemente procedentes del mismo origen que las previamente sustraídas.

La Guardia Civil también contactó con establecimientos de compraventa de oro y artículos de segunda mano de la demarcación, detectándose numerosas operaciones de venta de joyas realizadas por el detenido durante el año 2025, por un valor total de 9.291 euros.

Finalmente, la Guardia Civil considera que el detenido podría ser responsable del hurto continuado de enseres, así como de varias tentativas de hurto, lo que eleva el valor total estimado de lo sustraído a 14.291 euros.