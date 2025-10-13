Al detenido por la Policía Nacional se le acusa de dos delitos de robo con fuerza. Las iglesias estaban en el centro de Las Palmas de Gran Canaria

La investigación por el robo en iglesias de Las Palmas de Gran Canaria comenzó en el mes de octubre. Fueron los responsables de la Parroquia de San Bernardo quienes alertaron a la policía. Detectaron que alguien había accedido al interior del templo forzando las puertas laterales.

Detenido por robar con fuerza en el interior de iglesias del centro de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación comenzó en octubre / Policía Nacional

Cuando el individuo entró en uno de los templos se llevó el dinero en efectivo de los donativos, también objetos litúrgicos de pequeño valor y herramientas utilizadas en el mantenimiento del edificio.

Días más tarde de la primera denuncia se recibió el aviso de otro robo en la Catedral de Santa Ana. El acusado utilizó el mismo método y se llevó dinero y objetos similares, entre ellos también algún aparato de audio.

El acusado de los robos fue localizado por la Policía Nacional en el mismo centro de la ciudad. Ahora ya ha pasado a disposición judicial.