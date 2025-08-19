Detenido un conductor ebrio, drogado y buscado por la justicia tras una persecución en Mogán

Huyó en dirección contraria y le detectaron alcohol y drogas en el organismo después de una persecución en coche y a pie. Después, comprobaron que estaba buscado por la justicia

La Policía Local de Mogán, en Gran Canaria, detuvo el pasado viernes a un hombre cuando conducía un vehículo de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol y las drogas tras una persecución en el vehículo primero y luego a pie.

La Policía Local de Mogán detiene a un hombre ebrio, drogado y con orden de detención tras una persecución

Una persecución en Arguineguín

Sobre el varón pesaba además una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión del Juzgado de lo Penal Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, en vigor desde el 17 de julio.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21.00 horas del viernes. Alguien alertó sobre la presencia de un vehículo circulando de forma temeraria en la calle Alcalde Paco González de Arguineguín.

Cuando llegaron los agentes a la zona intentaron darle el alto con señales acústicas y luminosas pero el conductor hizo caso omiso. Emprendió entonces la huida a alta velocidad y en sentido contrario a la marcha, tomando la rotonda dirección la autopista GC-1 sentido norte. Obligó a su paso a muchos otros vehículos a desviarse y detener su marcha para no chocar contra él.

Terminó huyendo a pie tras chocar el coche

El hombre tomó entonces la salida de la GC-500 hacia el Camping de Pasito Blanco. Después se desvió hacia una vía secundaria no pavimentada y carente de iluminación. Allí colisionó contra una cadena que impedía el paso a un terreno privado.

En ese momento abandonó el vehículo, dejándolo en marcha y con las ventana abiertas, para continuar corriendo a pie por el barranco.

A pocos metros del coche localizaron al acompañante del conductor, que se mostró asustado y colaborativo, y al inspeccionar el vehículo encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas, un martillo y destornilladores.

Mientras, a la búsqueda del conductor se unió entonces una patrulla de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, que se dirigió a la zona de Pedrazo Alto, ya que el sospechoso había puesto rumbo hacia la urbanización e ingresado en una de las viviendas. Los agentes se personaron en esta última, donde el individuo fue detenido.

La Unidad de Atestados de San Bartolomé de Tirajana le realizó las pruebas de detección de alcohol y drogas, que arrojaron tasas positivas.

Finalmente fue llevado a las dependencias de la Policía Local de Mogán para la tramitación de las correspondientes diligencias y su posterior traslado al Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico.