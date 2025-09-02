Detenido un ladrón y huido el segundo de un robo en Caleta de Fuste

La Guardia Civil esclarece el robo con fuerza en las cosas del restaurante de Caleta de Fuste y consigue detener a uno de los dos ladrones

La Guardia Civil de Puerto del Rosario procedió el pasado 24 de agosto a la detención de uno de los presuntos autores de un robo con fuerza ocurrido en un restaurante de Caleta de Fuste. En el marco de la misma investigación, se logró además la plena identificación de un segundo implicado, que actualmente permanece en paradero desconocido y sobre el que se mantiene activa una orden de

detención.

Imágenes cedidas por la Guardia Civil

Robo de madrugada

Los hechos se remontan al día 20 de agosto, cuando, sobre las 04:50 horas de la madrugada, dos personas accedieron al establecimiento ubicado en la Avenida Alcalde Juan Ramón Soto Morales tras fracturar una ventana.

Sin embargo, al verse sorprendidos por la activación del sistema de alarma, emprendieron la huida sin llegar a sustraer ningún objeto. En la inspección ocular realizada por la Policía Judicial se hallaron huellas y vestigios que resultaron de gran valor para la investigación. Además, en el visionado de las cámaras de seguridad del local se logró apreciar con claridad la identidad de los implicados.

Uno huyó tras ver las imágenes del robo en medios de comunicación

Tras identificar a los sospechosos, lograron detener a uno de ellos. Cabe destacar que la investigación se vio condicionada por la difusión en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de las cámaras privadas de seguridad, publicadas de manera no autorizada y sin respetar la normativa sobre protección de datos. Este hecho alertó a los implicados, hasta el punto de que uno de ellos modificó radicalmente su aspecto físico para dificultar su identificación. El segundo permanece en paradero desconocido tras verse igualmente reconocido en las imágenes.

La Guardia Civil recuerda que compartir este tipo de material puede entorpecer las diligencias judiciales, además de vulnerar la Ley de Protección de Datos.

Finalmente, el detenido, de 23 años de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario el día 25 de agosto, quedando en libertad tras comparecer ante la autoridad judicial.