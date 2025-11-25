La Policía Canaria ha detenido a un motorista tras una peligrosa persecución en Gran Canaria

Detenido un motorista tras una persecución en Gran Canaria. Fotografía. Policía Canaria

Agentes de la Policía Canaria han detenido a un motorista después de protagonizar una peligrosa persecución por varias calles de Sardina del Norte, en el municipio grancanario de Gáldar. Según informa la Policía Canaria, conducía una motocicleta a gran velocidad y poniendo en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla trató de dar el alto al conductor. Hizo caso omiso tanto a las señales luminosas como a las acústicas de los vehículos policiales. Ante la negativa a detenerse, el motorista inició la huida realizando múltiples infracciones de tráfico que incrementaron la peligrosidad de la situación en una zona urbana muy transitada.

Intentó huir de los agentes

La persecución continuó hasta que el hombre abandonó la motocicleta e intentó escapar a pie. Los agentes, que mantenían un seguimiento cercano y adoptaban en todo momento las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a terceros, lograron interceptarlo y proceder a su detención sin que se produjeran heridos.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial. El Cuerpo General de la Policía Canaria destaca la importancia de la colaboración ciudadana. Recuerda la necesidad de atender siempre las indicaciones policiales para garantizar la seguridad de todos.