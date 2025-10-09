Detenidos una madre y su hijo por tráfico de drogas en Telde

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de heroína y crack en el barrio de Jinámar

Agentes de la Policía Nacional en Telde han detenido a dos personas, madre e hijo, como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias, ambos utilizaban una vivienda en el barrio de Jinámar como punto de venta de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y crack.

Material incautado tras la detención de una madre y un hijo en Telde por tráfico de drogas y blanqueo de capitales | Policía Nacional

La investigación se inició tras la denuncia de un ciudadano, que alertó del constante trasiego de personas en un domicilio. En ese lugar, al parecer, se realizaban actividades ilícitas relacionadas con la venta de medicamentos y drogas. Tras varias vigilancias, los agentes confirmaron que se trataba de un punto activo de distribución de sustancias estupefacientes. De este modo, solicitaron autorización judicial para intervenir el inmueble.

Droga, fármacos y dinero en efectivo

El operativo concluyó con la entrada y registro de la vivienda, donde los agentes intervinieron 43 gramos de cocaína, 13 gramos de crack, 4.409 comprimidos hipnóticos y sedantes, y 5.710 euros en efectivo.

Los detenidos, madre e hijo, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, acusados de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, delitos castigados con penas de prisión.