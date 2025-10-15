Tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional por la participación en doce robos en restaurantes en Tenerife

Imagen de uno de los robos

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por su presunta participación en un total de doce robos con fuerza cometidos en varios restaurantes de la zona de Los Cristianos, al sur de la isla de Tenerife.

Una nota policial informa de que la investigación se inició a mediados del mes de agosto cuando los agentes detectaron un incremento de robos en establecimientos hosteleros de un área muy concreta.

Modo de actuar

Todos los robos, según la Policía, tenían la misma forma de actuar: el forzamiento de la valla metálica y posterior acceso al interior del local tras reptar por el suelo una vez alcanzada la abertura.

Las primeras diligencias permitieron identificar a uno de los detenidos como principal autor de los robos. Este sujeto habría participado en todos ellos y al parecer en dos de los hechos, esta persona contó con la colaboración de otro hombre que se encargaba de las labores de vigilancia.

Asimismo, en uno de los robos, la Policía constató que un tercer implicado participó y logró identificarlo plenamente.

Según la nota, este último cuenta con múltiples antecedentes por hechos similares y se encontraba de forma esporádica en el sur de la isla.

Detención de las tres personas

Una vez identificados a los presuntos autores y recabadas suficientes pruebas de la participación de todos ellos, se llevó a cabo el oportuno dispositivo policial que culminó con la detención de los tres investigados.

Con estas detenciones, la Policía Nacional da por esclarecidos los robos investigados y refuerza, señala la nota, una vez más su compromiso con la seguridad ciudadana, en una de las principales zonas turísticas de la isla de Tenerife.