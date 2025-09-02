ES NOTICIA

Detienen a 16 personas del cayuco donde fallecieron decenas de personas en el sur de Canarias

RTVC / EFE
El cayuco partió con más de 300 personas a bordo y sobrevivieron 251 ocupantes

La Policía detuvo este martes a 16 ocupantes del cayuco rescatado a la deriva por Salvamento Marítimo el pasado 24 de agosto en el sur de Canarias tras morir varias decenas de personas que se encontraban en la embarcación.

La detención acontece por la presunta implicación en los hechos que sucedieron a bordo, que incluyen posibles muertes violentas. Fuentes de la investigación confirmaron a EFE que los arrestos se llevaron cabo en vista de los testimonios de prestados por varios de los 251 supervivientes.

Según los testimonios de estos supervivientes, el cayuco partió con más de 300 personas a bordo (cifra que algunos elevan a 320).

La Policía trata de esclarecer no solo quiénes gobernaban el cayuco, que pueden ser responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de homicidios por imprudencia (en los casos de muerte por deshidratación), sino también si se arrojaron vivos por la borda a algunos de los migrantes.

