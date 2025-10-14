Detienen a una abogada en Arrecife por realizar contratos falsos

La Policía Nacional detectó más de 30 contratos de arrendamientos falsos para facilitar la obtención irregular de autorizaciones de residencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a una abogada por realizar falsos contratos de arrendamientos para obtener de manera irregular las autorizaciones de residencia.

Según las investigaciones, aprovechaba su condición de profesional para dotar de apariencia de legalidad los expedientes. Descubrieron más de 30 expedientes con documentación presuntamente fraudulenta. La detenida se encargaba de dar apariencia legal a la documentación para tramitar reagrupaciones familiares.

Múltiples documentos falsos en Extranjería

El cuerpo de la Policía Nacional comprobó que ya había presentado varios expedientes falsos en la Oficina de Extranjería. Entre abril y mayo de este año, entregó más de 30 expedientes vinculados a solicitudes de reagrupación familiar con contratos de viviendas que no existían.

La procesada actuaba como representante legal de los solicitantes. Como abogada dotaba de apariencia legal los expedientes y facilitaba la obtención irregular de autorizaciones de residencia.

Los investigadores destacan que la letrada utilizaba su posición para vulnerar los controles establecidos en materia de extranjería. La sospechosa eludía los mecanismos legales de control y propiciaba un uso fraudulento de los cauces administrativos destinados a la inmigración regular.

Desde Policía Nacional recuerdan a la ciudadanía que este tipo de fraudes no quedan impunes y que mantiene una vigilancia activa para garantizar que los procedimientos de inmigración se desarrollen con plena legalidad.