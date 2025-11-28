La Guardia Civil de Vecindario esclarece el robo de una caja registradora en un lavado de coches con la detención del presunto autor y recupera lo sustraído

La Guardia Civil de Vecindario detiene al presunto autor del robo de una caja registradora.

Agentes de la Guardia Civil de Vecindario detienen al presunto autor del robo de una caja registradora en un lavado de coches de Santa Lucía de Tirajana.

Consiguieron recuperar la caja registradora que contenía en el momento del robo 450 euros. El pasado 9 de noviembre, el delincuente forzó la oficina y se llevó lo recaudado hasta las 09:20 horas.

Investigación de los hechos

Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia fueron esenciales en la investigación.

Los agentes interrogaron al propietario del negocio y a un testigo. El análisis forense de manera detallada de las imágenes, aseguran los investigadores, facilitaron la localización del autor del robo.

El análisis de las imágenes aportó detalles cruciales sobre el modus operandi y la apariencia del presunto autor, mostrando que vestía un gorro, una chaqueta marrón, zapatillas deportivas y una mascarilla quirúrgica, para dificultar su identificación.

Posteriormente, la inspección ocular realizada en el lugar donde se encontró la caja destrozada permitió recolectar evidencias físicas como la chaqueta marrón y la mascarilla, confirmando que se trataba del mismo individuo.



La Policía Local de Santa Lucía de Tirajana colaboró y fue la que finalmente localizó la caja registradora robada cerca de una zona de reciclaje.



