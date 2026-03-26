El autor de los hurtos hacía uso del mismo modus operandi fracturando ventanillas de coches

La Policía Nacional detuvo al presunto autor de varios robos con fuerza en interior de vehículos cometidos por las zonas del Barrio de la Cuesta, Barrio del Rocío, Barrio del Pilar y alrededores, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

Detienen al autor de varios robos con fuerza en vehículos de La Laguna/ Imagen cedida por la Policía Nacional

Esta investigación comenzó tras observarse un incremento de este tipo de hurtos con un mismo modus operandi: fractura de ventanillas de coche, acceso y sustracción de cualquier efecto que se encontrase en el interior, siempre en horario nocturno.

Pillado in fraganti

Los agentes detuvieron al supuesto autor tras conseguir su localización y pillarlo in fraganti portando en una mochila multitud de efectos cuya procedencia no podía justificar como gafas de sol, auriculares, mandos de garaje, etc.

Tras este suceso, los investigadores consiguieron esclarecer cinco robos con fuerza en interior de vehículos y devolver las pertenencias sustraídas a sus legítimos propietarios.

Tras constatar la implicación del detenido en otros hurtos por la zona, los agentes pudieron esclarecer los hechos y atribuirle otros nueve robos con fuerza en interior de vehículo.

La Policía Nacional puso a disposición de la autoridad judicial competente al detenido tras finalizar las diligencias correspondientes.