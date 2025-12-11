Los detienen al ir de compras a un centro comercial… con el mismo coche y los artículos que habían robado allí días antes

Los supuestos ladrones regresaron al Centro Comercial La Ballena después de robar allí días antes un coche y artículos en diferentes tiendas. Lo hicieron conduciendo ese vehículo con todo lo robado dentro. Fueron identificados y detenidos

La Unidad de Distrito de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un varón y ha identificado a otro en el Centro Comercial La Ballena cuando estaban de compras. Los hombres habrían robado allí en días anteriores un vehículo y artículos en varias tiendas. Regresaron conduciendo el mismo coche, cargado con lo que habían robado.

Según informa el cuerpo policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 16.00 horas de este miércoles. Al ser identificados en el interior del centro comercial, llamaron a la policía.

Detenido un varón e identificado otro por varios robos en Las Palmas de Gran Canaria

Intentaron huir

Por ello, se organizó un operativo para identificar a ambos. Intentaron huir a pie al percatarse de la presencia policial, aunque fueron interceptados por los agentes tras ofrecer resistencia.

Entre sus pertenencias, los policías locales encontraron las llaves de un vehículo que figuraba como sustraído, el cual habían estacionado en el aparcamiento del centro comercial.

Además, en el interior del coche se hallaron objetos que podrían estar relacionados con los delitos en investigación, tales como ropa, dinero o tarjetas.

Finalmente, ambos fueron trasladados a dependencias policiales para realizar las diligencias correspondientes, siendo uno de ellos detenido, mientras que el otro quedó en libertad tras su identificación.