Cuatro vehículos resultaron calcinados por la acción de las llamas

La Policía Local detuvo este viernes al presunto autor del incendio de varios vehículos estacionados en la calle Hermano Pedro, en la localidad tinerfeña de Adeje, ocurrido durante la madrugada.

Detienen a un hombre por incendiar varios vehículos en Adeje/ Archivo RTVC

Gracias a la investigación de la Guardia Civil, los agentes pudieron identificar y detener al presunto incendiario, que ya se ha puesto a disposición judicial, según detalló la Policía Local de Adeje.

Al menos cuatro vehículos resultaron calcinados por la acción de las llamas, tal y como se aprecia en un vídeo publicado por el cuerpo de seguridad en redes sociales.

La Policía Local agradece la colaboración de los cuerpos intervinientes y recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la seguridad en el municipio.