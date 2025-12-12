Los jóvenes fueron detenidos por la Policía Nacional cuando intentaban robar en una gasolinera el polígono de La Gañanía

Detienen a dos jóvenes en Los Realejos por un intento de robo con violencia.

Agentes de la Policía Nacional detienen a dos jóvenes tras huir de una gasolinera en Los Realejos donde intentaron robar la caja registradora. El vehículo que utilizaron para la fuga fue localizado pocos minutos después del atraco.

Los dos individuos entraron en la gasolinera del polígono industrial de La Gañanía y forcejearon con el personal para llevarse la caja registradora. No consiguieron llevársela y salieron huyendo del establecimiento en una motocicleta.

Implicación en otros robos

Fueron interceptados en una zona próxima a los pocos minutos de intentar el robo. Uno de los detenidos estaba implicado en otro robo desarrollado ese mismo día, y el otro delincuente, tenía antecedentes policiales por robos similiares.

Según, el informe policial en los otros robos fue utilizado el mismo «modus operandi», basado en el uso de la fuerza física para intentar sustraer la recaudación de los comercios. El segundo detenido, se le atribuye la presunta comisión de cuatro robos violentos perpetrados en distintos establecimientos de Los Realejos.

La investigación continúa abierta por si hubiera más implicados en los hechos.