La Policía Nacional ha detenido a tres hombre por varios hurtos y robos en las zonas de Costa Adeje y Los Cristianos

Detienen a tres hombres por diversos robos con fuerza y hurtos en el sur de Tenerife / Archivo RTVC

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de múltiples robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales y complejos turísticos ubicados en Costa Adeje y Los Cristianos.

En concreto, en los últimos tres meses han sido detenidos como presuntos responsables de diversos robos con fuerza y hurtos, decretando finalmente la autoridad judicial prisión para los tres detenidos.

Con la entrada en prisión provisional de estas tres personas se eleva a seis el número total de detenidos en distintas operaciones desarrolladas por la Policía Nacional durante el último mes, habiendo decretado la autoridad judicial prisión provisional para cinco de ellos.

Gracias a la labor y coordinación de los agentes, se ha logrado poner fin a esta actividad delictiva que venía causando un notable perjuicio en establecimientos comerciales y complejos turísticos de Costa Adeje y Los Cristianos, devolviendo así la tranquilidad a la zona.

Colaboración ciudadana

