La Policía Nacional detuvo este viernes en Las Palmas de Gran Canaria a un menor como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en la vía pública contra un hombre de 89 años.

Detienen a un menor por robar la pensión a un anciano de manera violenta. Imagen cedida por la Policía Nacional

Los hechos ocurrieron durante la noche de este jueves, en la zona de la céntrica calle Triana, donde una patrulla se movilizó tras recibir el aviso de que un hombre de avanzada edad le habían agredido para robarle.

El asaltante aprovechó para sustraerle la cantidad de 900 euros en efectivo que había retirado de un cajero correspondiente a su pensión.

Asalto por la espalda

A la llegada a la zona del suceso, los agentes asistieron a la víctima que presentaba contusiones leves y se entrevistaron con la misma, quien relató como un joven lo sorprendió por la espalda y tras un fuerte tirón cayó al suelo y le robó el dinero.

Tras recabar información sobre la víctima a través de testigos y tras intervenir un teléfono móvil con un bono “Wawa Joven” que se le cayó al detenido cuando emprendía la huida, los agentes lograron identificarlo rápidamente.

Horas más tarde, los agentes consiguieron localizarlo y detenerlo en el centro de acogida donde reside. En el momento del arresto, los agentes realizaron un cacheo de seguridad al joven, y pudieron recuperar la cantidad de 800 euros.