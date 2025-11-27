Detienen a una mujer por intentar vender un Rolex robado que valía 10.000 euros

La detenida había sustraído el objeto de gran valor en el Hospital Insular de Gran Canaria

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a una mujer de 36 años, como presunta autora de un delito de robo, tras localizarla en una joyería de la capital grancanaria cuando intentaba vender un reloj de la marca Rolex modelo “Datejust”, valorado en 10.000 euros.

Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex robado. Imagen cedida por la Policía Nacional

Los hechos se remontan a la mañana del 6 de noviembre de 2025, cuando el propietario del reloj, un médico del Hospital Insular de Gran Canaria interpuso una denuncia en dependencias policiales.

En su declaración, el denunciante explicó que, mientras se preparaba para una intervención, dejó sus pertenencias entre las que se encontraba el reloj, en un lugar habilitado en la zona de trabajo y al finalizar su jornada comprobó que el reloj había desaparecido.

El joyero sospechó de la detenida

El día de la detención, una patrulla se dirigió a una joyería de la capital cuyo propietario, que el denunciante había alertado de manera previa, avisó de que en el establecimiento se había presentado una mujer con un reloj que reconoció al instante.

Este objeto de gran valor que coincidía plenamente con la descripción de la fotografía y de la factura de compra que la víctima aportó en la denuncia.

A la llegada de los agentes, la mujer negó los hechos indicando que el reloj lo había encontrado en la zona de San José y que había acudido al comercio para comprobar su autenticidad con intención de luego venderlo.

Tras varias comprobaciones, los agentes pudieron certificar que el reloj figuraba como sustraído, por lo que procedieron a la intervención de la pieza y a su custodia para entregársela a su legítimo propietario.

Finalmente, la mujer resultó detenida y trasladada a dependencias policiales.