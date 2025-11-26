ES NOTICIA

Detienen a una persona e investigan a otra por robar en una vivienda en La Matanza

Redacción RTVC
Los objetos sustraídos tienen un valor de más de 1.500 euros

La Guardia Civil detuvo este miércoles a una persona e investiga a otra acusadas de un robo con fuerza en La Matanza de Acentejo, municipio de Tenerife, en el que sustrajeron efectos valorados en más de 1.500 euros en el interior de una vivienda.

Detienen a una persona e investigan a otra por robar en una vivienda en La Matanza. Archivo RTVC

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos al recibir la denuncia por parte del perjudicado, quien informó de que habían entrado en su vivienda. Los acusados son ambos mayores de edad, un hombre y una mujer.

Ambos con antecedentes policiales

Los agentes iniciaron la investigación y con las pruebas obtenidas, consiguieron identificar a los posibles autores, pudiendo localizarlos, uno de ellos detenido y otro investigado, a los pocos días de los hechos.

Ambos acusados, cuentan con antecedentes policiales por hechos similares, siendo uno de ellos, internado en el centro de menores de Tabares al contar con una requisitoria de la Fiscalía de menores.

Las diligencias instruidas se han remitido a la Autoridad Judicial competente.

