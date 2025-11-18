Detienen al presidente de la diputación de Almería por el caso mascarillas

Este caso investiga las presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP.

Detienen al presidente y vicepresidente de la diputación de Almería por el caso mascarillas . EFE / Carlos Barba

Así informó a EFE fuentes próximas a la investigación por el caso mascarillas y señalaron que lo investiga el Juzgado número 1 de Almería. Durante esta mañana, se espera que se desarrollen distintos registros en varios domicilios.

Falta de concordancia en los testimonios

Los detenidos se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

Precisamente, a principios de mes, el PSOE había solicitado que se llamase a declarar como testigo en esta causa al responsable de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García.

El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en «la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados» y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril.

El partido pide al juzgado que tome declaración a García, en su condición de responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa, para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas.

Varias personas pasean por el Paseo Marítimo de Almería con mascarillas durante la pandemia. EFE / Carlos Barba

Mensajes con relación al caso

Según el escrito del PSOE, se trata de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros.

El partido también solicitó que la Diputación aporte la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con detalle de sus funciones y adscripción, así como la identificación de los asignados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria y el actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados en la instrucción judicial.

También mencionaban comunicaciones de un grupo de mensajería denominado ‘Naranjito’, en el que —según se recoge— García habría intercambiado mensajes con Liria (vicepresidente tercero en aquel momento y uno de los primeros detenidos por este caso) y Giménez.

Uno de ellos, reproducido en el documento, dice textualmente: «Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!».

El PSOE considera que esa conversación «pone de manifiesto un conocimiento directo de los hechos» y reclamaba su incorporación íntegra a la causa.