El detenido puede enfrentarse a una pena de 20 años de prisión

La Policía Nacional detuvo en la localidad tinerfeña de Granadilla de Abona a un fugitivo reclamado internacionalmente por las autoridades de Bélgica, acusado de presunta implicación en delitos de trata de seres humanos y pertenencia a grupo criminal.

Detienen en Tenerife a un fugitivo reclamado por Bélgica por trata de personas. Archivo RTVC

El detenido podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta 20 años por los delitos que se le imputan. Además, la solicitud de localización y detención se recibió de forma urgente el pasado 13 de octubre, y la investigación se centró en varios domicilios posibles en Los Abrigos.

En esta localidad, se detectó un vehículo de matrícula extranjera vinculado al investigado. En el transcurso del operativo, los agentes confirmaron su identidad y coordinaron su interceptación, procediendo posteriormente a su detención sin incidentes.