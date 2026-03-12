Tráfico refuerza la vigilancia en las carreteras de las islas hasta el próximo 15 de marzo para reducir las muertes en accidentes

La Dirección General de Tráfico vigila esta semana el uso de dispositivos de seguridad en todo el archipiélago. Esta campaña busca proteger a adultos y menores en las vías interurbanas y urbanas. El operativo especial cuenta con la participación activa de la Guardia Civil y las policías locales de las islas.

La DGT refuerza la vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil / Delegación del Gobierno en Canarias

Los agentes controlan de forma exhaustiva a todos los ocupantes de los vehículos. Esta vigilancia especial pone el foco tanto en los asientos delanteros como en los traseros. La campaña forma parte de un calendario anual coordinado con la red europea RoadPol.

Dispositivos de vigilancia

Tráfico utiliza medios aéreos para detectar infracciones desde el cielo de las islas. También funcionan cámaras automatizadas instaladas en las carreteras convencionales y de alta ocupación. El despliegue busca maximizar la seguridad de los ciudadanos durante sus desplazamientos habituales.

Además, el uso del cinturón de seguridad reduce un 60 % el riesgo de sufrir lesiones mortales. Por otro lado, las sillas infantiles evitan nueve de cada diez fallecimientos en menores. Estas cifras demuestran la importancia vital de abrocharse correctamente estos dispositivos.

Normativa y seguridad infantil

La ley obliga a los menores de hasta 135 centímetros a viajar con sistemas de retención adecuados. Estos dispositivos deben adaptarse siempre a la talla y el peso real del niño. Los pequeños deben ocupar los asientos traseros del coche salvo en casos excepcionales.

No obstante, la mala instalación de las sillas puede anular su eficacia protectora. El delegado del Gobierno insiste en la importancia de revisar siempre el anclaje del sistema. Un uso correcto salva vidas y minimiza el impacto de cualquier siniestro vial.

Asimismo, las autoridades recuerdan que el cinturón no basta para proteger a los niños. Los menores presentan características físicas especiales que requieren una sujeción específica y homologada. La seguridad de los más vulnerables constituye una prioridad absoluta para los agentes.

Sanciones y datos recientes

El incumplimiento de esta norma conlleva una multa económica de 200 euros. Además, los conductores que ignoren esta obligación perderán cuatro puntos de su permiso. La normativa actual castiga con dureza estos comportamientos por su alto riesgo.

Durante el año 2025, la policía denunció a 895 conductores en Canarias por estos motivos. Los agentes controlaron un total de 16.015 vehículos durante las inspecciones de la pasada campaña. Estos datos reflejan que todavía persisten conductas peligrosas en nuestras carreteras.

Finalmente, el Gobierno mantiene su estrategia de tolerancia cero con las distracciones y el exceso de velocidad. El uso del móvil y el consumo de alcohol también centran los esfuerzos de vigilancia. El objetivo final es reducir drásticamente la siniestralidad vial.