Este domingo 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. El TCA es un problema de salud mental que puede llegar a poner en peligro la vida de quien lo padece.

Por esta razón, requiere de apoyo y tratamiento. Además, es fundamental prevenir, sobre todo en la población más joven. En concreto, se trata de una serie de alteraciones graves relacionadas con la ingesta de alimentos (restricción prolongada de comida, atracones, obsesión por el peso y la imagen corporal, pérdida de peso, etc.) asociadas a determinadas anomalías psicológicas.

Símbolo de este día

Este día surgió a finales del año 2012, impulsado por unas administradoras de una red social que buscaban una vía para apoyarse a sí mismas, para apoyar a otros y para recordar la lucha de las personas que se enfrentan a estos trastornos.

Del mismo modo, propusieron tener como símbolo un lazo o una cinta o pulsera de color azul claro en la mano izquierda.