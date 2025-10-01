Numerosos actos han conmemorado en Canarias este día dedicado a los mayores de nuestra sociedad

Vídeo RTVC. Antonio Fernández. premio Mayor del Año y Nori Machín, consejera del área del mayor de Lanzarote.

Este 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Edad. Por ese motivo el Cabildo de Lanzarote celebra la Gala del Mayor. Una cita especial para rendir homenaje a quienes con su experiencia, compromiso y entrega han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad.

El acto se celebra en la Casa Museo Monumento al Campesino, y reúne a más de 500 invitados para reconocer la labor de nueve galardonados entre personas, colectivos y entidades que promueven el envejecimiento activo y la plena integración de los mayores en la vida social de la isla.

Un homenaje a quienes han construido el presente y siguen siendo parte activa del futuro. Un evento emotivo, acompañado por la música de Miriam Reyes, que busca poner en valor el papel esencial de nuestros mayores y el compromiso del Cabildo con su bienestar.

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas con Edad.

Durante la gala se entregan premios en distintas categorías, como Persona Mayor del Año, Proyecto Intergeneracional o Premio a la Inclusividad, destacando iniciativas que fomentan una sociedad más solidaria e inclusiva.