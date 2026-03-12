La persona responsable aprovechó la vulnerabilidad de la víctima y el uso de su huella dactilar mientras este dormía para realizar transferencias

La Guardia Civil de Vecindario detuvo este jueves a una persona en Santa Lucía de Tirajana por estafar más de 27.000 euros. La investigada utilizó de forma fraudulenta la banca digital de una persona mayor con la que convivía temporalmente. El operativo policial logró recuperar 18.000 euros y bloquear las cuentas de destino de los fondos robados.

Detenida una persona por estafar 27.000 euros a un anciano / Guardia Civil

La víctima presentó una denuncia inicial tras detectar movimientos extraños en su cuenta por valor de 22.000 euros. Las gestiones posteriores elevaron el perjuicio económico total por encima de los 27.000 euros. El afectado es una persona de avanzada edad con problemas de salud que consume medicación ansiolítica.

La autora de los hechos conocía perfectamente las rutinas y la vulnerabilidad del anciano. Esta persona aprovechaba los momentos de somnolencia de la víctima para acceder a su terminal móvil. La confianza del entorno familiar facilitó que la detenida pudiera actuar sin levantar sospechas iniciales.

Por este motivo, la investigación se centró rápidamente en el círculo más íntimo del denunciante. Los agentes de la Guardia Civil analizaron de forma minuciosa el rastro digital de todas las transferencias. La identificación de la titular de las cuentas receptoras confirmó que se trataba de una persona allegada.

Manipulación biométrica y digital

La detenida empleaba la huella dactilar de la víctima mientras esta dormía para burlar la seguridad. Este método permitía el acceso total a las aplicaciones financieras de banca en línea. Los agentes destacan la especialización técnica para utilizar la biometría en el entorno digital.

Además, manipulaba el teléfono móvil para borrar cualquier rastro de las operaciones. También eliminaba sistemáticamente las notificaciones y los mensajes de texto de la entidad bancaria. Esta estrategia evitaba que el propietario del dinero descubriera el delito de forma temprana.

En consecuencia, los delitos imputados incluyen estafa bancaria, descubrimiento de secretos y usurpación de estado civil. La Guardia Civil resalta la peligrosidad de estas conductas que rompen los lazos de protección familiar. El daño psicológico en este tipo de estafas supera habitualmente el perjuicio económico causado.

Resolución judicial y recuperación de fondos

La operación policial finalizó con la localización de la presunta autora en una localidad cercana. Los agentes intervinieron 18.500 euros entre dinero en efectivo hallado y saldos bloqueados. El éxito del dispositivo garantiza la restitución de gran parte del patrimonio de la víctima.

El atestado policial y los efectos recuperados ya están a disposición del Tribunal de Instancia. La autoridad judicial en San Bartolomé de Tirajana instruye ahora las diligencias pertinentes del caso. Este suceso genera una profunda alarma social entre el colectivo de personas mayores de la zona.

Finalmente, las instituciones refuerzan la vigilancia contra el cibercrimen y la protección de los más vulnerables. La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones con los sistemas de seguridad física en los domicilios.