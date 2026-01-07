La Policía Nacional intervino productos falsificados, presuntamente ilegales en catorce puestos del mercadillo “Los Verdes”, en Tenerife

La Policía Nacional ha detenido a diez personas en el sur de Tenerife por su presunta implicación en la venta de productos falsificados en el mercadillo “Los Verdes”, situado en la localidad de Los Cristianos, en el municipio de Arona. El valor total de la mercancía intervenida ascendería a 1.243.560 euros en el caso de que se tratara de artículos originales.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por representantes de distintas marcas comerciales, que alertaron de la posible comercialización ilícita de productos que utilizaban signos distintivos protegidos sin autorización. Estas comunicaciones apuntaban a la existencia de varios puestos en mercadillos del sur de la isla donde se estarían vendiendo artículos falsificados.

Tras las indagaciones realizadas, los agentes constataron la presencia de catorce puestos en el mercadillo “Los Verdes” que ofertaban prendas y complementos presuntamente falsificados.

Libertad con cargos

Como resultado, se desplegó un dispositivo policial que actuó de forma simultánea en los distintos puestos y en varios vehículos, con la colaboración de peritos oficiales representantes de las marcas afectadas.

El operativo concluyó con la intervención de un importante volumen de productos que vulnerarían los derechos de marcas de reconocido prestigio y con la detención de los diez responsables de los puestos inspeccionados, a quienes se les imputan delitos contra la propiedad industrial.

Una vez puestos a disposición de la autoridad judicial, esta decretó la libertad con cargos para todas las personas detenidas.