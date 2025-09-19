Diez universidades presentan sus propuestas para reconstruir La Palma

Estudiantes de diez universidades internacionales han diseñado un campus interuniversitario en La Palma para ayudar a la reconstrucción territorial tras la erupción volcánica del Tajogaite

La Universidad de Navarra lidera un proyecto en el que participan estudiantes de nueve países para presentar propuestas para reconstruir La Palma tras el volcán Tajogaite.

Las diez universidades participantes plantean en este proyecto la pregunta «¿Cómo leer un territorio antes de escribir en él?”. Tras un trabajo de contemplación del terreno, las propuestas de los estudiantes juegan con las formas geométricas. Ponen en diálogo el diseño y la arquitectura con el entorno natural de la isla. La idea es desafíar las huellas de la lava con la reconstrucción del paisaje.

Tras visitar la isla y estudiar la zona durante meses, los estudiantes presentarán sus proyectos finales este 19 de septiembre ante un jurado.

El volcán de Tajogaite. EFE / LUIS G MORERA

El programa ha contado con la participación de alumnos de la Universidad Católica Andrés Bello- UCAB (Venezuela) y Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayo- UNASAM (Perú). También con Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra- UPSA (Bolivia); Universidad Latina de México – ULM y Universidad Panamericana – UP (México).

También han participado la Universidad Católica de Santa Fe – UCSF (Argentina); la Universidad del Istmo – UNIS (Guatemala); la Universida de do Vale Do Taquari – UNIVATES (Brasil) y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – UCSG (Ecuador).