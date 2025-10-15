Dinko Horkas, portero de la UD Las Palmas: «Me gusta asumir riesgos»

Dinko Horkas pasa por un buen momento en su primera temporada en la UD Las Palmas y es el menos goleado del fútbol profesional

El guardameta titular de la UD Las Palmas, Dinko Horkas, ha asegurado este miércoles que aunque es joven, tiene experiencia al máximo nivel y le gusta asumir riesgos, un estilo de juego que no va a cambiar nunca.

Dinko Horkas, portero de la UD Las Palmas, disputa su primera temporada con el equipo amarillo / UD Las Palmas

El portero croata, de 26 años, ha explicado en rueda de prensa que está «encantado» por ser el menos goleado del fútbol profesional -solo cinco goles encajados en nueve partidos-, y está convencido de que pronto mejorarán a nivel colectivo en el aspecto ofensivo.

En sus primeros partidos de esta temporada, Horkas alimentó las dudas entre los aficionados, e incluso recibió pitos.

«La gente se pone un poco nerviosa porque soy un portero que toma riesgos, me encanta jugar así, y es verdad que no empecé bien. Soy joven, pero tengo experiencia de jugar al máximo nivel, y no voy a cambiar nunca mi estilo; mentalmente estoy muy bien», ha subrayado.

Horkas sostiene que Las Palmas defiende «muy bien con la pelota», y los rivales «no tienen muchas oportunidades», aunque admite que contra el Cádiz sí tuvo «mucho trabajo», al salvar en los minutos finales varias ocasiones que pudieron suponer el empate.

A su juicio, la clave es «apretar muy rápido cuando pierdes el balón», y aunque el equipo no marca muchos goles «porque a veces no encontramos las ventajas en el último tercio de campo», cree que esa situación «va a cambiar» en futuros compromisos.

Además, apunta que no solo ayuda al equipo para no encajar goles, sino también en la fase ofensiva, porque se sitúa «muy alto» para interceptar los balones que puedan llegar «a la espalda de la defensa», y de esa forma está «vivo» durante todo el partido.

Mejorar el rendimiento como local

De cara el encuentro del próximo domingo ante el Eibar en el Estadio de Gran Canaria, espera que el conjunto amarillo mejore su rendimiento como local. Considera que será un choque «difícil, como todos en Segunda», pero tienen «mucho tiempo para prepararlo bien».

La UD Las Palmas llega a este encuentro tras un empate del viernes pasado en Granada (0-0).

Horkas, cuyo ídolo de pequeño era el madrileño Iker Casillas, opina que el mejor guardameta del mundo en la actualidad es el italiano Gianluigi Donnarumma (Manchester City).

El portero serbio ha aprovechado su comparecencia pública para enviar un mensaje de apoyo a su compañero Jeremía Recoba. Recoba resultó lesionado de gravedad en la rodilla derecha durante el último partido, con la posibilidad de perderse lo que resta de temporada en LaLiga Hypermotion.

«Espero que se recupere muy pronto y que vuelva más fuerte que nunca», ha expresado.