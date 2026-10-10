RTVC emite el partido de la jornada 9 de LaLiga Hypermotion desde el Heliodoro Rodríguez López

RTVC sigue apostando por el fútbol canario y pone todas sus plataformas al servicio de los aficionados. Este lunes se podrá ver el CD Tenerife – Girona: en directo por Canarias Play, Televisión Canaria y en rtvc.es, este lunes 12 de octubre, jornada festiva, a partir de las 20:00 horas (hora canaria).

El partido que enfrenta en el Heliodoro Rodríguez López este lunes 12 de octubre al CD Tenerife y el Girona se podrá ver en directo en RTVC / Archivo

El encuentro corresponde a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion y se disputa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. Será el partido que cierre esta jornada la categoría de plata del fútbol español.

La Radio Canaria también incluye el duelo en su despliegue deportivo del fin de semana, dentro de Todo Goles Radio, para quienes prefieran seguirlo por la radio.

El partido será narrado por Dani Álvarez con los comentarios de Aarón Darias.

A qué hora juega el Tenerife contra el Girona

El Tenerife – Girona comienza a las 20:00 horas en Canarias. Como el lunes es festivo, la cita llega en una jornada especial para los aficionados blanquiazules.

Quien quiera completar la cobertura puede acudir a rtvc.es, donde encontrará el calendario, la clasificación y los resultados del CD Tenerife en LaLiga Hypermotion.

Cómo llega el CD Tenerife al duelo ante el Girona

Los blanquiazules ocupan la 12.ª posición con 11 puntos tras ocho jornadas, mientras que el Girona es 5.º con 14. Una victoria local igualaría a ambos equipos en la tabla.