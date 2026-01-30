ES NOTICIA

Dos días de luto en La Laguna por el fallecimiento de José Manuel Brito

RTVC / EFE
Brito había obtenido su escaño con las listas de Vox, pero en 2024 dejó la formación y pasó a ser concejal no adscrito

El Ayuntamiento de La Laguna ha decretado dos días de luto oficial y banderas a media asta por el fallecimiento del concejal no adscrito José Manuel Brito.

El concejal Manuel Brito Cabrera / Ayuntamiento de La Laguna

La Capilla Ardiente será instalada a partir de la noche de este jueves en el salón de plenos de la corporación local. La Capilla estará abierta el sábado a las 9:00 horas y cierra a las 21:00 horas.

El Ayuntamiento de La Laguna expresa su pésame a familiares y amigos de Brito, que se presentó a las pasadas elecciones en la lista de Vox, formación que abandonó en agosto de 2024 por razones personales y de salud, pero mantuvo su acta de concejal como no adscrito.

