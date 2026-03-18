El accidente ocurrió en la carretera GC-60 a su paso por el municipio de San Bartolomé de Tirajana

Dos personas resultaron heridas este mediodía tras chocar frontalmente sus vehículos en la carretera GC-60, dentro del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los afectados y despejar la vía tras el fuerte impacto.

Dos heridos en una colisión frontal entre dos vehículos en Gran Canaria / 112 Canarias

El accidente ocurrió exactamente en el kilómetro 60 de la vía GC-60, donde los servicios de emergencia atendieron a las víctimas. Los efectivos del CECOES 112 coordinaron el traslado urgente de los afectados a distintos centros hospitalarios de la isla.

Rescate y asistencia sanitaria

El Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta por una colisión frontal con varios heridos atrapados. Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria acudieron al lugar para liberar a una persona del interior del habitáculo. El operativo desplegado permitió una intervención rápida para garantizar la seguridad de los implicados en el siniestro.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) estabilizó a una mujer que presentaba diversas contusiones de carácter grave. Una ambulancia medicalizada la trasladó de inmediato hasta el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Los sanitarios trabajaron intensamente en el lugar del accidente para asegurar las constantes vitales de la paciente.

Por su parte, los médicos atendieron también a un hombre de 32 años con múltiples golpes de pronóstico moderado. Una unidad de soporte vital básico evacuó al herido directamente hacia las instalaciones del Hospiten Roca. La coordinación entre los diferentes recursos sanitarios facilitó la atención simultánea de ambas víctimas del choque.

Los agentes investigan las causas del impacto

La Guardia Civil se desplazó hasta el punto kilométrico 60 para regular el tráfico y evitar nuevos incidentes. Los agentes instruyeron las diligencias oportunas para determinar las causas exactas que provocaron este violento impacto frontal. El equipo de atestados realizó las mediciones pertinentes sobre el asfalto durante la tarde del miércoles.

Los servicios de mantenimiento de carreteras colaboraron en la limpieza de la calzada tras la retirada de los vehículos siniestrados. La vía recuperó la normalidad una vez finalizaron los trabajos de los equipos de emergencia y seguridad.