Dos heridos en el vuelco de un vehículo en La Laguna. Imagen de Archivo

Dos personas resultan heridas tras el vuelco de un vehículo en el municipio de La Laguna, en Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este domingo sobre las 07:32 horas en la TF-5 sentido Santa Cruz de Tenerife.

Tras recibir el aviso, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios y se personó en el lugar mencionado. Allí, un varón presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado y una mujer lesiones de carácter leve, ambos trasladados al Hospital Universitario de Canarias.

Además del Servicio de Urgencias Canario intervinieron los Bomberos de Tenerife, que se encargaron de asegurar el vehículo siniestrado, y la Guardia Civil, que instruyó las diligencias correspondientes