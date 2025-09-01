Dos incendios en Las Palmas de Gran Canaria

Dos puntos a ambos extremos de Las Palmas de Gran Canaria mantuvieron activos anoche a los bomberos, que consiguieron sofocar los fuegos sin daños personales

Los dos extremos de la zona baja de Las Palmas de Gran Canaria emitieron alarmas anoche para los bomberos. Primero fue en el Puerto y después en Vegueta. Los bomberos acudieron a primera hora de la noche a la zona de La Marina en el Puerto. Se había iniciado un fuego en la cocina de uno de los restaurantes. Los bomberos pudieron sofocarlo sin que se causaran daños importantes.

Bomberos actúan en el incendio de una cocina en la zona de La Marina, en Las Palmas de Gran Canaria

El que sí fue de mayor envergadura fue el que se produjo en las inmediaciones del Teatro Pérez Galdós. Ardía la estación de Emalsa situada entre la Avenida Marítima y el teatro. Las llamas alarmaron a vecinos de la ciudad, porque se podían ver desde varios puntos. Los bomberos se encargaron de sofocarlo, pero les llevó varias horas debido a la gravedad del incendio.

Esta instalación gestionada por Emalsa se encarga del tratamiento y desodorización de aguas. La Policía Local de la ciudad también tuvo que actuar para cortar el tráfico y facilitar la actuación de los bomberos.

Es el segundo incendio que sufre esta instalación, que ya se prendió fuego en 2023.