Dos investigados por robar maquinaria de una finca de Tacoronte

Un tercer investigado está acusado de un delito de receptación tras comprar parte de la maquinaria sustraída en Tacoronte, que se ha podido recuperar en su totalidad

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo ROCA de esta Comandancia, especializado en la Investigación de Robos Agrícolas y Ganaderos, han instruido diligencias en las que investigan a un varón de 40 años de edad y a una mujer de 32, ambos vecinos del municipio de Tacoronte y San Cristóbal de La Laguna, respectivamente, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. También se investiga a un tercer varón como presunto autor de un delito de receptación.

Vigilaban la finca

Los investigados eran vecinos de la zona y tenían controlados los accesos a la finca. Lo que hicieron para acceder a la finca fue escalar el vallado de la parcela. Se trata de una finca de 1.500 m2, ubicada en Tacoronte y dedicada a la producción de árboles frutales. Una vez en su interior, accedieron al cuarto de aperos apalancando una ventana y una puerta de acceso con un objeto contundente. De allí se llevaron dos motocultores conocidos como “Merrys” y diversas herramientas (martillos, destornilladores, tenazas, etc.) valoradas en más de 1.000 euros.

Todo recuperado

Tras la investigación realizada por los agentes del Equipo Roca, se consigue identificar, localizar e investigar a los presuntos autores del robo, recuperando las herramientas sustraídas. Además, se acusa de un delito de receptación a un tercer investigado, que fue quien compró uno de los motocultores por un precio muy inferior al valor de mercado actual, el cual también ha sido intervenido.

Finalmente, se han podido recuperar todos los efectos sustraídos, que ya han sido entregados a su legítimo propietario.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de San Cristóbal de La Laguna