Dos jóvenes, de 23 y 20 años, han resultado heridos de carácter moderado al salirse de la vía con su vehículo a su paso por Tías, en la isla de Lanzarote. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 00.43 horas de este sábado en la LZ-501, a su paso por Tías, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre, de 23 años, presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, mientras que el joven, de 20 años, tenía un traumatismo craneal de carácter moderado.

Ambos fueron trasladado en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa. Por su parte, efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote aseguraron el vehículo y Protección Civil colaboró con los servicios de emergencia.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil realizaron el atestado y regularon el tráfico en la vía.