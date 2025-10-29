Dos menores fueron atacados cuando estaban en el parque de Arnao, en Telde, por un numeroso grupo de jóvenes y la Policía Nacional aún investiga lo ocurrido

Una veintena de jóvenes han atacado a dos menores en el parque de Arnao, en Telde (Gran Canaria) y los han dejado heridos. El altercado que se produjo este lunes y la Policía Nacional investiga el origen de lo ocurrido.

Parque Arnao, en Telde, donde resultaron heridos dos jóvenes a los que atacaron una veintena de jóvenes

Los hechos, según indica el cuerpo policial a Europa Press, se produjeron en el citado parque cuando un grupo de unas veinte personas hirió, por causas que aún se desconocen, a dos menores del Centro de Menores de Telde.

Los menores han interpuesto este martes, ante la Policía Nacional, las respectivas denuncias, donde se recoge que sufrieron contusiones de carácter leve.

Ahora los agentes investigan lo ocurrido, si bien aún no hay identificados ni testigos, ni agresores, por lo que no se ha producido ninguna detención.