Dos marcas canarias, premiadas por sus envases entre productos de todo el mundo

‘El Encantador de Pájaros’ y ‘Los Quesitos de Anabel’, premiados por el diseño innovador de sus envases en los premios Pentawards 2025, que distinguen a las marcas más destacadas del mundo en materia de diseño de embalaje o ‘packaging’

Los diseños de los envases del vino ‘El Encantador de Pájaros’ y de ‘Los Quesitos de Anabel’, realizados por el estudio canario IRÜBI, han resultado premiados con un oro y un bronce, respectivamente, en los Pentawards 2025.

Estos premios reconocen anualmente a las 100 mejores propuestas de ‘packaging’ de agencias de marketing y marcas comerciales a nivel mundial.

La marca de vinos ‘El Encantador de Pájaros’ se lleva el oro por su diseño en los premios Pentawards 2025

‘El Encantador de Pájaros’ y ‘Los Quesitos de Anabel’

El vino ‘El Encantador de Pájaros’, producido por la bodega Vitisost en Tenerife, destacó por un diseño de aves blancas en pleno vuelo por la botella. Esta creatividad está inspirada en la historia del viticultor de esta finca, que cuidaba de ellas cuando visitaban sus viñedos.

Por su parte, el envoltorio de ‘Los Quesitos de Anabel’ (Gran Canaria) presenta fotografías reales de los rostros de las cabras de esta granja escuela de Gran Canaria sobre fondo blanco. El envase está rematado con una pegatina reconocible en distintos colores vivos para cada variedad.

Por su innovador diseño, esta propuesta de embalaje ya fue reconocida con la distinción a la Mejor Imagen y Presentación en el Concurso de Quesos Agrocanarias 2025.

La marca de queso ‘Los Quesitos de Anabel’ se lleva el bronce por su diseño en los premios Pentawards 2025

Reconocimiento en Canarias

En este sentido, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, felicitó tanto a los autores de estas creatividades como a las empresas productoras. Señaló que “el diseño de envases y embalajes es crucial para que los consumidores distingan los productos de nuestro sector agroalimentario en los puntos de venta. Por eso, en cada edición de los Concursos Agrocanarias promovemos este aspecto a través de la concesión de una distinción especial a la mejor Imagen y Presentación”.

Asimismo, Quintero destacó que “los productos y elaboraciones agroalimentarias de nuestro sector primario son la expresión de una tradición única y distintiva de Canarias que debemos potenciar ante nuestros consumidores como seña de identidad y rasgo diferenciador”.