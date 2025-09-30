Salvamento Marítimo se encuentra ahora mismo buscando a dos personas desparecidas en el mar en la costa de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria

Salvamar Macondo (Arguineguin) se encuentra en la zona de Puerto de Mogán junto a Helimer 201 buscando a una persona desaparecidas. También lo hacen en Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, en otro caso de desaparición en el mar.

En el caso de Castillo del Romeral se trata de un rescate que comenzó sobre las 23:00 horas de este lunes. A esa hora se dio el aviso de que no aparecía una personas que intentaba recuperar la moto de agua que se había desamarrado de la embarcación que la remolcaba.

Lo buscaron los servicios de rescate por tierra, mar y aire sin éxito. En la mañana de este martes reanudaban la búsqueda con la luz del día.

También con el amanecer han comenzado de nuevo el rastreo de la costa de Mogán para buscar a una persona que no pudo ser rescatada durante la noche en Mogán. Ocurrió sobre las cinco de la madrugada, cuando la Policía Local del municipio avisó de que dos personas estaban en apuros en el mar. Los mismos agentes dieron con una de ellas, que pudo ser auxiliada. Una segunda no llegó a la costa y aún no ha sido localizada.

