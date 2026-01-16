Los bomberos sofocaron rápidamente las llamas del incendio de los vehículos de La Isleta y no se registraron heridos, aunque sí cuantiosos daños materiales

Fuertes explosiones y una densa columna de humo negro sorprendieron este jueves a los vecinos del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, tras un incendio que afectó a dos vehículos estacionados en la zona.

El suceso se produjo cuando uno de los coches comenzó a arder, extendiéndose rápidamente al vehículo contiguo. Los vecinos describieron la escena como impactante y alarmante, algunos asegurando que las explosiones sonaban como disparos.

El rápido despliegue de los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria permitió sofocar las llamas en pocos minutos, evitando daños personales. Sin embargo, los vehículos quedaron completamente calcinados, provocando cuantiosos daños materiales.

Dos vehículos calcinados tras un incendio en el barrio de La Isleta, Las Palmas. RTVC

Se desconocen las causas

Uno de los propietarios explicó que su coche fue el primero en incendiarse y que el segundo vehículo también resultó afectado, aunque aseguró que, afortunadamente, nadie resultó herido: “Fue algo material, es lo que hay”, comentó.

Las causas del incendio aún están bajo investigación, y los responsables de los bomberos y de la Policía local trabajan para esclarecer cómo se originó el fuego y evitar que se repitan incidentes similares en la zona.