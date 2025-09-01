‘Eres de quien te eriza la piel’ es el nuevo lema para la campaña del club grancanario

El Dreamland Gran Canaria presentó este lunes su nueva campaña de abonos para el curso 2025/26 con el lema ‘Eres de quien te eriza la piel’. Paris García, director comercial y de marketing del club, y Eladio Bombín, CEO2 de la Agencia 22 Grados, fueron los encargados de dirigir el acto.

El Dreamland Gran Canaria presenta su nueva campaña de abonos para la temporada 25/26 / Imagen cedida por el Dreamland Gran Canaria

Algunas de las novedades para esta nueva campaña incluyen el cambio de plataforma para la adquisición de entradas y abonos. Por otro lado, la pretemporada del conjunto dirigido por Jaka Laković comenzará este miércoles, día en el que también se podrá comenzar a adquirir los nuevos abonos.

Superar los 6.400 socios

En su presentación, donde se mostró el anuncio y las equipaciones que saldrán este martes a la luz en la puesta de largo oficial de la plantilla, Paris García resaltó que continuarán manteniendo «los precios más bajos de la Liga Endesa«, que rondarán entre los 75 y los 450 euros para nuevos abonados.

«A lo largo de los años nos ha costado llevar el baloncesto más allá de la masa social, pero en los últimos años hemos visto que, además de llegar a la masa consolidada, llegamos a muchos aficionados casuales. Es uno de nuestros objetivos vitales», reflexionó sobre el alcance a nuevos seguidores que sean susceptibles de abonarse al club.

García también destacó que, tras finalizar el plazo de renovaciones, el Gran Canaria concluyó esta fase con un 86 % de fidelización. Es decir, de los 6.395 abonados, 5.500 renovaron su compromiso, mientras que 895 decidieron no continuar.

Cabe señalar que, por primera vez en el Gran Canaria Arena, la media de espectadores en ACB (7.391) fue superior a la de abonados, un dato que refleja el buen momento que vive el club que espera superar los 6.400 socios para esta nueva temporada.

Detalles de los abonos

El plazo para abonarse a los partidos del Dreamland Gran Canaria comienza este miércoles y culmina el próximo 3 de octubre. Estos abonos garantizan la asistencia a los partidos de Liga Endesa y Basketball Champions League, así como unos posibles Playoffs.

Precios de los abonos para la temporada 2025/26

Los interesados podrán adquirir estas entradas tanto en la Tienda Oficial del Club Baloncesto Gran Canaria, en el CC Las Ramblas, como punto físico para abonarse, como a través de la web, en cbgrancanaria.net.

En esta página web se pueden encontrar también toda la información referida a plazos, modalidades y precios.