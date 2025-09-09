Dreamland Gran Canaria y Real Madrid se enfrentarán el próximo 5 de octubre en la primera jornada de la Liga Endesa

Dreamland Gran Canaria – Real Madrid este 2 de marzo en el Gran Canaria Arena / CB Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria ya conoce el punto de partida de su temporada en la Liga Endesa 2025/2026. El conjunto amarillo se estrenará el próximo domingo 5 de octubre a las 11:30 horas frente al Real Madrid, vigente campeón y uno de los rivales más exigentes del campeonato. El duelo, que se disputará a domicilio, supondrá una primera prueba de fuego para calibrar el nivel del equipo desde el inicio de la competición.

La cita no solo servirá para medir fuerzas ante uno de los grandes favoritos, sino también para poner en marcha un curso en el que los grancanarios aspiran a consolidarse entre los puestos de privilegio de la liga. El enfrentamiento contra los blancos abrirá un calendario cargado de retos, donde cada partido será decisivo para marcar la línea de la temporada.

Estreno en casa

Tras ese exigente debut, el Dreamland Gran Canaria vivirá su estreno en casa el sábado 11 de octubre a las 19:00 horas ante el Unicaja. El Gran Canaria Arena volverá a vestirse de gala para recibir a la afición amarilla. Será un encuentro contra otro de los rivales que apuntan a estar en la parte alta de la clasificación.

Calendario del Dreamland Gran Canaria