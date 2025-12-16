El Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Benfica en el Gran Canaria Arena con el objetivo de recuperar sensaciones

La Basketball Champions League vuelve a escena en el Gran Canaria Arena con la llegada del SL Benfica, que visitará este martes, a partir de las 19:00 horas, la cancha del Dreamland Gran Canaria en un nuevo compromiso continental.

Dreamland Gran Canaria vs Benfica | J6 Basketball Champions League 25-26

El equipo dirigido por Jaka Lakovic afronta este encuentro con la necesidad de reencontrarse con buenas sensaciones. Tras varias semanas irregulares, el duelo europeo aparece como una oportunidad ideal para cortar la mala dinámica y recuperar confianza ante su afición.

El conjunto amarillo atraviesa un momento complicado en la Liga Endesa. En sus últimos cuatro compromisos solo ha conseguido una victoria, precisamente en Europa frente al Le Mans Sarthe Basket (88-90). En el campeonato doméstico, los grancanarios han encajado tres derrotas consecutivas ante Joventut Badalona (78-92), Barça (61-72) y Surne Bilbao Basket (79-72).

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Benfica

Pese a los resultados, el Dreamland Gran Canaria ha mostrado competitividad y capacidad para pelear los partidos. Sin embargo, en los dos encuentros más recientes, los detalles finales han terminado inclinando la balanza en su contra. La cara opuesta llega en la Basketball Champions League, donde el equipo se mantiene invicto y ha certificado el primer puesto del grupo con un pleno de cinco victorias en cinco partidos.

En la previa, Lakovic analizó las principales amenazas del rival. El técnico destacó el ritmo alto del Benfica, su capacidad para correr en transición, la agresividad defensiva y el peligro en el rebote ofensivo, aspectos que considera claves para controlar el partido y lograr el triunfo.

El conjunto portugués, entrenado por Norberto Alves, aterriza en la isla en un buen momento de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. A nivel individual, sobresale la figura de Geno Crandall, uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y Benfica

Ambos equipos ya se enfrentaron el pasado 7 de octubre, en un choque que se resolvió con un claro dominio del Dreamland Gran Canaria. Los amarillos se impusieron por un contundente 61-98 en Lisboa, con una actuación coral en la que hasta siete jugadores superaron los diez créditos de valoración y Ziga Samar fue uno de los más destacados.

Aunque el billete para la siguiente ronda ya está asegurado, el partido ante Benfica cobra importancia para los grancanarios como punto de inflexión. Así lo explicó Lakovic, quien subrayó la necesidad de recuperar el ritmo competitivo, volver a acostumbrarse a jugar dos partidos por semana y, sobre todo, cambiar la dinámica tras tres derrotas consecutivas.

