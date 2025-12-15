Dreamland Gran Canaria vs Coviran Granada | J11 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Coviran Granada. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 20 de diciembre. Partido correspondiente a la J11 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria y Coviran Granada se enfrentan este sábado 20 de diciembre a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Coviran Granada | J11 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimocuarta posición de la clasificación mientras que el conjunto granadino es decimoséptimo en la liga nacional. El Granca no pudo jugar la jornada 10 contra el Baskonia debido a que se aplazó por las condiciones meteorológicas de la borrasca Emilia. Mientras que el equipo andaluz llega al encuentro tras perder ante el Andorra en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Coviran Granada

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimocuarta posición. En cambio, el Coviran Granada ocupa la decimoséptima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Dreamland Gran Canaria y Coviran Granada

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha gando tres de esos cinco.

Te puede interesar: