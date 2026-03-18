Dreamland Gran Canaria vs ERA Nymburk se enfrentaron este martes 17 de marzo. Partido correspondiente a la Basketball Champions League. Se pudo seguir en directo en rtvc.es

El Dreamland Gran Canaria dijo adiós este martes a Europa tras sufrir una más que dolorosa derrota en Liga de Campeones ante el Nymburk (82-92) que le dejó sin billete de cuartos de final, al conservar una exigua renta de tres puntos del partido celebrado en tierras checas.

Los triples de Shumate -que acabó con 22 puntos- y Bohacik -otros 16- acabaron por dilapidar el buen inicio de Nico Brussino (19 puntos) y de Pierre Pelos -16 y 18 de valoración- en las filas amarillas, certificando la zozobra final del conjunto claretiano.

Tras el intercambio inicial de golpes, Pelos, con un triple y un lanzamiento a tablero, puso en vanguardia a los amarillos con una renta de 8 puntos en el ecuador del primer cuarto, aprovechando los errores tanto en el perímetro como desde la línea de personales del conjunto centroeuropeo (12-5).

Clasificación de Dreamland Gran Canaria y ERA Nymburk

A continuación, Albicy y Brussino se animarían desde la línea de tres para engordar aún más la ventaja claretiana, pero el Nymburk reaccionó poco a poco para ajustar el marcador a 17-14, hasta que Samar dio oxígeno a los isleños al cierre del asalto inicial (20-14).

En el segundo periodo, el equipo checo apretó las tuercas poniendo incluso espectáculo con sendos mates de Shumate y Hruban, volviendo a respirar sobre el cogote del Granca pese a los triples de Brussino (28-25 a 5:37 para el descanso).

El entrenador del conjunto local, Jaka Lakovic, apuró una pausa táctica para tratar de frenar la euforia del Nymburk. Aunque se acumulaban los errores en ambos lados de la cancha. Hasta que un nuevo lanzamiento de Pelos rescató al Dreamland del cortocircuito anotador que estaba sufriendo (33-27).

No se rendía el equipo de la Bohemia, si bien el contraste en el porcentaje de triples -53% de los amarillos, algo insólito esta temporada, frente al 16% de su rival- comenzó a pasar factura, enfilando los dos equipos el túnel de vestuarios con 42-36 en el marcador.

Mejora en los triples

En la reanudación, el Nymburk mejoró precisamente en esta faceta y, con dos lanzamientos seguidos desde el exterior de Bohacik, aderezados con dos tiros libres de Filipovic, pusieron por primera vez a los visitante por delante en el electrónico (46-47).

Sin embargo, llegó la reacción de Albicy con otros dos triples, sumándose al botín un robo de Brussino que desembocó en una falta antideportiva del equipo checo y repunte de 8-0 (54-50).

En cualquier caso, el Nymburk siguió tomando confianza y en el Granca comenzaban a aparecer las dudas. Lawrence y Filipovic erosionaban la trinchera canaria, obligando a Lakovic a sacar toda la artillería con Wong y Robertson en plan tándem para igualar el despliegue ofensivo (59-57).

Tocaba sufrir y aunque Bohacik siguió alimentando el órdago checo, dos canastas bajo tablero de Kuath permitieron dar aire al Dreamland de cara al último cuarto (63-61).

Ya en el acto definitivo, cambió la tónica exterior: el Nymburk comenzó a creer en el perímetro mientras se hundía el porcentaje amarillo, apostando ya por el juego interior para compensar las costuras. Y en mitad de ese giro de guion, Hruban colocaba a los checos por delante (67-69) a 7:45 para el final.

Un posterior tripe de Shumate puso contra las cuerdas al equipo isleño (67-72), ya que, en caso de perder, apenas contaba con una renta de tres puntos para salvar el billete de cuartos.

A partir de ahí, se recrudeció el intercambio de golpes, pero los visitantes aún disfrutaban de una renta de cuatro puntos (73-77), justo al límite de la clasificación.

La hemorragia llegó a elevarse a 7 puntos (73-80), hasta que Pelos y Brussino la rebajaron a tres (79-82) a 2:10 para el desenlace. Perkins y Filipovic ahondaban aún más en la cicatriz y la cosa quedaba con 82-90 a falta de 40 segundos. Una dura losa para un Gran Canaria que ya ni pudo salvar el ‘average’ particular para salvar el billete de cuartos (82-92), certificando su eliminación continental.

Últimos enfrentamientos H2H previos entre Dreamland Gran Canaria y ERA Nymburk

Dreamland Gran Canaria y ERA Nymburk se habían enfrentado solamente tres veces y el Dreamland Gran Canaria ganó de las tres veces. Por un lado, el Dreamland Gran Canaria llegaba al partido habiendo ganado uno de sus últimos cinco partidos. Mientras que el ERA Nymburk llegaba habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

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