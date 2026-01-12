Dreamland Gran Canaria vs Força Lleida | J16 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs Força Lleida. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 17 de enero. Partido correspondiente a la J16 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria y Força Lleida se enfrentan este sábado 17 de enero a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Força Lleida | J16 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la undécima posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es decimoquinto en la liga nacional. El Granca llega al encuentro tras perder su último partido ante el Basket Zaragoza. Mientras que el equipo leridano llega al partido tras ganar a La Laguna Tenerife en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Força Lleida

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en undécima posición. En cambio, el Força Lleida ocupa la decimoquinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Dreamland Gran Canaria y Força Lleida

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos el Dreamland Gran Canaria ha ganado cuatro de ellos.

Te puede interesar: